«Дачные избиркомы» для выборов в Екатеринбурге создать не удастся

В Екатеринбурге не планируют брать пример с Москвы, которая собирается разрешить своим избирателям 9 сентября голосовать на местных выборах за пределами города, в дачных поселках.

Как прокомментировал РИА «Новый День» председатель горизбиркома Илья Захаров, Москва, в отличие от Екатеринбурга, является городом федерального значения, что дает ей дополнительные возможности. «Сделать избирательные участки за пределами Екатеринбурга будет очень затруднительно, потому что надо будет привлекать к этому процессу другие муниципальные образования», – сказал Илья Захаров.

Напомним, вчера мэр Москвы Сергей Собянин внес в городской парламент проект закона об организации в Подмосковье избирательных участков для предстоящих 9 сентября выборов столичного градоначальника, что позволит предоставить возможность проголосовать дачникам. Об этом Собянин сообщил в своем персональном блоге.

По словам мэра Москвы, сотни тысяч москвичей до ноября постоянно живут на дачах.

«В прошлом помочь проголосовать этим людям было невозможно. Сегодня – такая возможность наконец появилась», – отметил столичный градоначальник. В Екатеринбурге 9 сентября состоятся выборы депутатов городской думы VII созыва. Отметим, во время прошлых выборов в гордуму (2013 год) явка избирателей составила 33,6 %.

Екатеринбург, Москва, Евгения Вирачева

Екатеринбург, Москва. Другие новости 15.05.18

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