Конкурс на свердловских праймериз ЕР колеблется от 1,3 до 5,38 человек на место

В различных муниципалитетах Свердловской области конкурс на предварительном голосовании «Единой России» колеблется от 1,3 до 5,38 человек на одно депутатское место.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СРО ЕР, накануне были окончательно утверждены списки всех выдвинувшихся претендентов в кандидаты на местных выборах.

Самый низкий конкурс оказался в Камышловском муниципальном районе, где необходимо выбрать три совета депутатов сельских поселений (в Восточном. Галкинском и Обуховском), по 10 человек каждый. На 30 мест в сельсоветах претендуют 40 человек.

Полтора человека на мандат составляет конкурс на праймериз в думу Верхней Пышмы: на 20 мест заявилось 30 кандидатов.

Еще выше конкуренция в Качканаре, где также выборы в гордуму пройдут в сентябре, – 63 кандидата на 20 мест, или 3,15 человека на один мандат.

Самая напряженная борьба, как и ожидалось, разворачивается в Екатеринбурге. На 36 мандатов претендует 194 участников (5,38 : 1).

Кроме того, в ряде МО пройдут довыборы, где нужно будет заместить по одному мандату. Здесь конкурс от двух человек на место (Ирбитский район, Волчанск, Горноуральский), до трех (Алапаевск, Кленовское с.п., Белоярский, Кушвинский, Артемовский). Напомним, что 3 июня избиратели определят кандидатов от партии «Единая Россия», которые будут выдвинуты на выборы в соответствующие думы 9 сентября.

Екатеринбург, служба информации

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