Отменяющие выборы мэра поправки в устав Екатеринбурга зарегистрированы Минюстом

Екатеринбург еще на один шаг приблизился к объявлению конкурса по отбору кандидатов в мэры.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, сегодня ГУ Минюста по Свердловской области зарегистрировало изменения в устав Екатеринбурга, утвержденные депутатами Екатеринбургской городской думы 25 мая. Через две недели изменения вступят в законную силу, после чего депутаты могут законно назначить конкурс и объявить прием заявлений от претендентов на пост главы города.

Напомним, у действующего состава гордумы осталось два заседания – 5 и 19 июня. Таким образом, 19 июня депутаты уже смогут установить дату и место проведения конкурса, а также срок приема документов от желающих занять кресло мэра. Одновременно начнется формирование конкурсной комиссии.

Екатеринбург, служба информации

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