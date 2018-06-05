В Екатеринбурге предпринимателей разводят на деньги, пугая проверками Роспотребнадзора перед ЧМ (ФОТО, ВИДЕО)

Владельцы небольших магазинов рассказывают, как некая структура, назвавшаяся некой службой защиты прав потребителей, обзванивает предпринимателей и грозит проверками Роспотребнадзора. Чтобы избежать неприятностей, торговым точкам предлагают купить уголок потребителя и сертификат, который выступит своего рода охранной грамотой для бизнесменов. Доставщик этого «уголка потребителя» после вопроса о документах и легальности – исчез, бросив брошюрки и не взяв деньги. Подробности – на видео.

Как разводят предпринимателей

Как рассказали РИА «Новый День» в одном из магазинов Екатеринбурга, директору компании позвонили на личный телефон, предупредив о предстоящих проверках предприятия в связи с чемпионатом мира по футболу.

Структура, называющая себя «Официальный партнер службы по защите прав потребителей» предлагала приобрести набор документов, которые, по их словам, должны присутствовать на стендах с обязательной информацией для потребителей. Полиграфическую продукцию предпринимателям привозят прямо в офис.

Примечательно, что «защитники» прав потребителей при обсуждении заказа сообщили, что оплатить можно только «живыми» деньгами. «Мы государственная структура, только наличный расчет», – так аргументировали это условие доставщики полграфии. «Большинство директоров не станет проверять, что за структура, и почему. 2000- 2500 рублей, которые они требуют, заплатит и все, – пояснила менеджер магазина Варвара. – Я раньше работала в госструктуре и знаю, что Роспотребнадзор и подобные органы не имеют права вести коммерческую деятельность. Поэтому и удивилась, когда позвонили».

Как пояснили в полиции, действия данной структуры мошенничеством назвать нельзя. «Какая-то организация продает брошюры, предприниматели их покупают. Это не мошенничество, а просто обман. Если предприниматели не вникли в суть, за что деньги платят, это их проблемы», – пояснили в МВД по Екатеринбургу.

В Роспотребнадзоре тоже призвали предпринимателей быть внимательнее: «У нас на сайте выложены графики проверок. Кроме того, за несколько дней до проверки мы звоним, извещаем и настоятельно советуем спрашивать удостоверение и вообще документы у всех, кто представляется сотрудниками госучреждений».

Нужно отметить, что подобные «сотрудники» всплывают в Екатеринбурге время от времени. Ранее некие деятели от имени Роспотребнадзора уже продавали подобные брошюры, собирали деньги на лечение родственника главы структуры, предлагали бизнесменам написание жалоб и оказание юридической помощи. В преддверии игр FIFA обманщики активизировались, и теперь поводом для сбора средств с предпринимателей называются якобы введенные новые требования к обязательной информации для потребителей в связи с предстоящим ЧМ по футболу в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Таисья Исупова

Екатеринбург. Другие новости 05.06.18

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