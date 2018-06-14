Сын создателя «Романовской империи» претендует на кресло мэра Москвы

Монархическая партия России определилась со своим кандидатом на пост мэры Москвы.

Как сообщает пресс-служба партии, на выборы пойдет Илья Баков – сын председателя и основателя партии, экс-кандидата в президенты России, уральского миллиардера Антона Бакова. Илье Бакову 33 года, он закончил московскую Академию внешней торговли и последние шесть лет возглавляет группу девелоперских компаний, – говорится в сообщении. По данным партии, одним из тезисов предвыборной программы Ильи Бакова станет предложение о создании свободной экономической зоны в Москве.

Напомним, члены семьи Баковых участвуют в выборах регулярно. Зимой сам Антон Баков выдвигался на пост президента РФ, но затем снялся с гонки. Причиной он назвал имеющееся у него второе гражданство – основанного им полувиртуального государства «Романовская империя». В 2013 году на пост главы Екатеринбурга выдвигалась дочь Бакова Анастасия, которая смогла набрать только 1,22% голосов.

Москва, служба информации

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