«Путинград» восстает: подана заявка на митинг против повышения пенсионного возраста

В Свердловской области подана вторая заявка на проведение митинга против повышения пенсионного возраста.

Как сообщили РИА «Новый День» в областном отделении движения «Левый фронт», уведомление о проведении митинга в Нижнем Тагиле подали их сторонники. Акцию планируется провести 4 июля с 18.00 до 19.30 возле памятника Ленину. Инициаторы рассчитывают собрать 200 человек.

Напомним, ранее Министерство общественной безопасности Свердловской области не согласовало проведение аналогичного митинга в центре Екатеринбурга региональным отделениям «Яблока» и «Парнаса». Минбез предложил им провести митинг не в центре города, а на задворках, у камвольного комбината, и ограничиться одной сотней участников, хотя ранее предполагалось 500. Свое предложение в министерстве объясняют особым режимом безопасности в дни ЧМ-2018.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 22.06.18

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