Архивисты собирают коллекцию о ЧМ-2018 и просят уральцев о помощи

Главным событием этого года для Екатеринбурга станет Чемпионат мира по футболу-2018. Все, что происходило на матчах мундиаля и вокруг него, фиксировали не только СМИ, но и обычные горожане и болельщики, попавшие в центр праздника. К ним за помощью сейчас и обращаются работники Центра документации общественных организаций Свердловской области, которые собирают специальную коллекцию всего, что связано с ЧМ-2018. Пока в наборе, собранном архивистами, фотографии от профессионалов и любителей, видеозарисовки, буклеты, путеводители, газетные вырезки, открытки со специальными марками, билеты с матчей и даже FanID.

«Чего не хватает? Не знаю, тут могут быть самые неожиданные поступления. Мы обратились к коллекционерам, ждем, что будут значки, монетки. Конечно, все на безвозмездной основе. Мы бюджетники. Но архив будет использовать материалы исключительно в научных и культурно-просветительских целях», ‒ говорит начальник отдела комплектования архивными документами ЦДООСО Анастасия Корзухина.

Работники центра отмечают, что рады любым вещам, связанным с ЧМ-2018. «Фотографии с Олимпиады-80 воспринимаются как уникальные. То же будет спустя несколько десятилетий и с фотографиями с Чемпионата-2018», ‒ отмечают в центре.

Материалы в коллекцию принимают на улице Пушкина, 22, а электронные версии – на e-mail по адресу cdooso@epn.ru.

Екатеринбург, служба информации

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