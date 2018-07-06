Три «П»: на что ставят уральцы перед матчем Россия – Хорватия

Уральцы делают ставки в преддверии матча Россия – Хорватия, который пройдёт завтра на стадионе «Фишт» в Сочи в рамках 1/4 финала Чемпионата мира по футболу – 2018.

Как передаёт «Новый День», больше всего клиенты букмекеров верят в поражение команды Станислава Черчесова – самые низкие коэффициенты на этот исход. Следом по популярности идёт сценарий с победой в основное время. Коэффициент на триумф России в основное время матча составляет 3,8. Наконец, чуть менее вероятным букмекеры называют вариант с добавленным временем и серией послематчевых пенальти. Там ставки умножаются на 2,5.

Екатеринбург, служба информации

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