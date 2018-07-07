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Суббота, 7 июля 2018, 21:25 мск

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Фан-зона в ЦПКиО переполнена – болельщиков больше не пускают

Меньше получаса остается до матча 1/4 финала Чемпионата мира по футболу-2018, в котором встретятся сборные России и Хорватии. Несмотря на то, что игра начинается поздно – за час до полуночи – желающих посмотреть ее в фан-зоне в ЦПКиО имени Маяковского аншлаг. За полчаса до начала матча рамки на вход были закрыты, людей больше не впускают.

«По решению организаторов вход в настоящее время на территорию Фестиваля болельщиков временно закрыт в связи с максимальной загрузкой площадки. Такие меры предпринимаются для обеспечения максимальной безопасности и комфорта гостей Фестиваля. Организаторы внимательно следят за ситуацией на фан-фесте и откроют ворота для зрителей снова, как только это станет возможным», – сообщили «Новому Дню» организаторы.

Напомним, что в кафе парка вне фан-зоны также установили дополнительные телевизоры, чтобы как можно больше желающих смогли посмотреть знаковый матч в ЦПКиО.

Добавим, что полуфиналисты из других пар уже определены – вышли сборные Бельгии, Англии и Франции.

Екатеринбург, служба информации

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