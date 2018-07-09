УГМК презентовала на «Иннопроме» макет ледовой арены и космическую металлургию (ФОТО)

Макет ледовой арены, которая появится на месте снесенной телебашни в самом центре Екатеринбурга, презентовали на «Иннопроме», на стенде Уральской горно-металлургической компании. Для всеобщего обозрения макет был выставлен впервые.

Спортивный комплекс является непрофильным проектом холдинга, но вызвал наибольший интерес посетителей выставки. Представитель УГМК Данил Крицкий ещё раз подчеркнул, что особенностью проекта является быстрая трансформация объекта. Хоккейная арена может превратиться в крупную концертную площадку всего за 24 часа.

«Проектное решение ещё дорабатывается, но технологически это очень интересная история», – пояснил Крицкий журналистам.

Другой точкой притяжения на стенде стала инсталляция «Космическая металлургия». На ней представлены образцы редких элементов – селен, теллур, индий, кадмий, а также кусочек знаменитого челябинского метеорита. Гостям стенда рассказывают, как продукция металлургов помогает изучать космос.

О самых интересных новинках на выставке рассказал гендиректор УГМК Андрей Козицын. Он обратил внимание на инвестиционный проект Шадринского автоагрегатного завода по производству погрузочно-достаточных машин для работы в шахтах: «Завод готовится к опытным испытаниям машины (модель ПДМ-10 УГМК). Раньше такие машины были только импортные. Надеюсь, с будущего года мы запустим эту модель в серию, а на следующей выставке представим её здесь в натуральную величину». Среди других проектов ШААЗ был представлен макет маневрового тепловоза, уже прошедшего сертификацию в РЖД.

«Если рассказывать о совсем новом, то это наша кабельно-проводниковая продукция. Не буду пугать терминами, но мы не просто сертифицируем эту продукцию, она у нас «меченая» на весь жизненный цикл. То есть где бы ни оказался кабель, всегда будет известно, что он нашего производства, и мы до конца за него отвечаем. Эта метка также поможет бороться с контрафактом, и это наша технология, ноу-хау», – сообщил Козицын журналистам.

В частности, на выставке были представлены несколько видов кабелей, которые используются в военно-морском и гражданском флоте по программе импортозамещения. Их главная особенность – способность работать в суровых условиях и выдерживать диапазон температуры от -60 до +130 градусов Цельсия.

Деловая программа компании на первый день работы выставки также будет насыщенной. С утра стенд посетил президент Татарстана Рустам Минниханов, далее запланированы переговоры с компанией «Сименс» и Сбербанком.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 09.07.18

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