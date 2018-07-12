В Нижнем Тагиле за протест против пенсионной реформы задержали экс-депутата Госдумы (ФОТО)

В Нижнем Тагиле полиция задержала 71-летнего бывшего депутата Государственной думы Анатолия Коткова за пикет против повышения пенсионного возраста.

Как сообщает местное издание «Между строк», сегодня около семи часов утра экс-депутат вышел на одиночный пикет. Недалеко от него два активиста КПРФ раздавали спецвыпуск газеты «Свердловская правда», также посвящённый пенсионной реформе.

«Мы простояли с семи утра примерно час. Около восьми на нескольких машинах подъехала полиция, ОМОН. Майор представился и предложил проехать в отделение. Говорит: «Я понимаю вас. Нам тоже выслугу лет повышают, мы всем сочувствуем, у самих дети, но у нас служба, надо вас доставить», – рассказал журналистам Котков. Противников реформы доставили в отделение, где несколько часов опрашивали, а потом отпустили, даже без составления протокола. «Обращались со мной корректно», – уточнил Котков.

Анатолий Котков был депутатом Государственной думы II созыва (1995-1999 г) от избирательного блока «Преображение Отечества».

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 12.07.18

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