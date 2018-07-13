Царские дни и патриарх Кирилл оставят Алапаевск без алкоголя на несколько дней

К Царским дням и приезду Патриарха Московского и всея Руси Кирилла готовится не только Екатеринбург. В Алапаевске администрация города наказала магазинам убрать алкоголь с прилавков до 18 июля. При этом желательно в день приезда главы РПЦ работать круглосуточно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Алапаевска Сергей Беспалов подписал постановление об ограничении торговли спиртным на время Царских дней. Всем магазинам города рекомендуется перестать продавать алкоголь и пиво с 14 по 18 июля. Торговым точкам, которые находятся в квадрате улиц Толмачева, Красной Армии, Чайковского и Колмогорова, запрещено продавать алкоголь практически полностью в эти дни:

– при открытии Филиала Свердловского областного краеведческого музея им. О.Е. Клера «Напольная школа» 14.07.2018 года с 11.00 до 17.00 часов;

– при посещении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на территории Муниципального образования город Алапаевск 15.07.2018 года с 9.00 до 17.00 часов;

– при открытии сквера им. В.Б.Городилиной 16.07.2018 с 9.00 до 15.00 часов;

– при проведении мероприятий посвященных 100-летию памяти святых Царственных страстотерпцев с 17.07.2018. с 8.00 по 18.07.2018 года до 20.00 часов.

Причем мэрия рекомендует в этих магазинах изменить график работы на круглосуточный. Кафе и бары из этого квадрата улиц смогут угощать гостей алкоголем, но только внутри помещений.

В Алапаевске патриарха ждут 15 июля на освящение храма Феодоровской иконы Божией Матери на территории Мужского монастыря во имя новомучеников и исповедников Церкви Русской. Храм был построен рядом с шахтой, куда в ночь на 18 июля сбросили членов императорской семьи.

Алапаевск, служба информации

Алапаевск. Другие новости 13.07.18

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