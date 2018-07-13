Четыре сотни военных музыкантов сыграют у Храма-на-крови «Прощание славянки»

К участию в Царских днях присоединится духовой оркестр ЦВО. Более 400 музыкантов пройдут парадом по центральным улицам Екатеринбурга.

Марш-парад сводных духовых оркестров с участием оркестра штаба Центрального военного округа стартует от пересечения улиц Первомайская и Царская в субботу, в 14-00. Помимо военных, в параде участвуют музыканты муниципальных образований Свердловской области, всего будет более 20 «коробок». Под руководством дирижера Сергея Алеева военные исполнят марш «Прощание славянки», «Встречный вальс Преображенского полка», вальс «Амурские волны» и другие произведения.

Завершится парад у Храма-на-Крови.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 13.07.18

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