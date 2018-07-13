Самолет Патриарха приземлился в Кольцово: его встречают с караваем и красной дорожкой (ФОТО)

Самолет патриарха всея Руси Кирилла приземлился в аэропорту Кольцово.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», у трапа самолёта его святейшество встретили представители и светской власти, и духовенства. Патриарха приветствовали губернатор Евгений Куйвашев, полпред президента в УрФО Николай Цуканов, спикер заксо Людмила Бабушкина. Встречало патриарха и духовенство во главе с митрополитом Кириллом. Сестры милосердия поднесли его святейшеству хлеб-соль, который предстоятель церкви поцеловал, но есть не стал.

Затем патриарх через присутствующих журналистов обратился к уральцам с коротким напутственным словом, пожелал добра и мира. После этого кортеж главы РПЦ направился к храму на крови.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Александр Саливанчук

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