Требуется реформирование реформы. Рецепты экспертов, как сгладить «пенсионный скандал»

Последние заявления главы России Владимира Путина, который негативно оценил существующий проект реформирования пенсионной системы, не отменят планы по этому реформированию. Пенсионная реформа все равно будет, вопрос лишь в том, в каком виде будут приняты данные изменения, уверены эксперты.

Причем потенциал улучшения реформы, согласно оценкам аналитиков, достаточно серьезный, и если провести «реформирование реформы», то это изменит настроения в обществе, и, в конечном счете, улучшит жизнь граждан. И речь здесь может идти о сокращении количества российских чиновников, реструктуризации Фонда национального благосостояния или даже о возращении к теме природной ренты для всех жителей страны.

Эксперт по вопросам лоббизма и оценке политических рисков Евгений Минченко:

«Во-первых, глава государства, очевидно, солидаризировался с большей частью населения страны. Потому что социальные опросы показывают, что у граждан идея пенсионной реформы популярностью, мягко говоря, не пользуется.

Во-вторых, Путин обратил внимание на то, что есть объективная необходимость в корректировке пенсионной системы, не сейчас, так потом. Сейчас речь необходимо вести о том, в каком варианте эти изменения будут оптимальны. И фокус внимания с вопроса «нужна ли пенсионная реформа» переходит в плоскость «а какая именно пенсионная реформа нужна и какие параметры в данной ситуации являются критическими». Я считаю, что оставить эту систему невозможно в том виде, в котором есть, что с пенсионной реформой что-то делать придется. Через это проходили очень многие страны, если говорить о странах Запада – то практически все».

Политтехнолог, в прошлом сотрудник администрации российского президента, а также заместитель президентского полпреда в УрФО Андрей Колядин:

«Здесь можно сказать только одно. Пенсионная система в самом деле нуждается в реформировании. Это вне всяких сомнений. Конечно же, наше патерналистски настроенное общество считает, что пенсионная реформа не нужна, что и так много уже берут всего от нас. Естественно, что люди возмущены. Но при нынешней пропорции работающих-не работающих сложно рассчитывать, что пенсионная система без реформы сможет сохраниться.

Но надо сказать, что в этой пенсионной реформе есть целый ряд факторов, которые не учитываются сейчас никоим образом. И это чрезвычайно странно. Ну, к примеру, то, что у нас количество чиновников в пять раз превышает количество чиновников в пенсионной системе Японии. При том же примерно количестве пенсионеров и таком же примерно народонаселении. И деньги, которые на это все тратятся – космические. Просто космические – 13 процентов всех пенсионных накоплений на это тратится в год.

Это одна тема. Второе – Фонд национального благосостояния, который должен преумножать пенсионные деньги, но Фонд постоянно убыточный. Ничего с ним не происходит и никто его не расформировывает, ничего не меняет. Даже кровати не двигает, не то чтобы поменять руководство этого Фонда.

Дальше – те доходы, которые мы получаем от недр, которые во всех государствах и цивилизованных и не цивилизованных идут на поддержку социально необеспеченных людей, а иногда и просто людей, как в Норвегии. Когда каждый человек получает доходы с нефтяных запасов, биозапасов, которые в это стране есть.

Кроме того, необходимо учитывать целый ряд факторов других. То, что сейчас у нас неохотно берут людей возрастных на работу, или просто платят значительно меньше, чем тем людям, которые более молодые. Плюс к этому система здравоохранения, в это время люди начинают болеть и не могут выполнять с той же эффективностью многие функции, которые они в молодости выполняют. Ну не может до 65 лет человек работать промышленным альпинистом. И таких специальностей много. Поэтому должна быть система переподготовки, система обеспечения таких людей работой для того, чтобы они просто не погибли с голоду при изменившейся системе.

Вот эти все факторы – на них надо было обращать внимание. Их надо было обсуждать, искать способы решения, и уже тогда рассказывать – каким образом все это будет происходить. Тогда и пенсионная реформа не будет страшна. Вообще можно было не отстрочить пенсию на 5-8 лет, а разрешить людям работать до 65 лет. Это совершенно другой был бы подход. При решении того спектра проблем, которые я перечислил. То есть вот этот неверный подход к проблеме, которую все равно придется решать и ее обеспечение в информационном поле вызвало такой негативный эффект. Я думаю, что так или иначе, пенсионную реформу проводить нужно, но просто необходимо максимально уменьшить негативные тенденции, которых люди боятся и нервничают от этого».

Директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин:

«Я полагаю, должна пройти обширная дискуссия, общественная дискуссия с участием широко спектра представителей экспертного сообщества. Чтобы перебрать все возможные инструменты для решения той проблемы, которая сейчас существует. Я, так думаю, что мы будем двигаться в этом направлении небольшими шажками в течение определенного количества лет. Как и должны осуществляться реформы, которые носят очень сильный социальный характер, имеют большой общественный резонанс.

Поэтому мы вынуждены вернуться в ту точку, с которой и начнется обсуждение аргументов в пользу той или иной концепции. Для этого необходимо перебрать все возможные рецепты решения этой проблемы. Там есть много нюансов, связанных с системой социальной поддержки в целом. Это и вопросы размеров пенсий, пособий по безработице, и вопросы роста пенсионного возраста и вопросы обеспечения работы. Это очень сложная и давняя система, которая выстраивалась не одно десятилетие, еще в советские времена. И в один момент ее как-то кардинально изменить просто невозможно.

Никто к тому же не отменял огромную социальную роль пенсионеров в социализации подрастающего поколения. Так называемый институт бабушек. Если мы убираем пожилых людей из этой системы – то возникает вопрос, а кто придет к ним на замену.

Поэтому здесь большая задача, которая стоит не только перед экономистами, но и перед социологами, социальными психологами, урбанистами, футурологами и так далее».

Екатеринбург, Святослав Булгарин

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