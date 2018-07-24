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Вторник, 24 июля 2018, 12:57 мск

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За время ЧМ количество гостей в екатеринбургских барах и ресторанах увеличилось на 400%

В администрации Екатеринбурга продолжают подводить итоги Чемпионата мира по футболу. Как сообщил вице-мэр по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов, за время проведения четырех матчей мундиаля поток клиентов в заведениях общепита вырос до 400% по сравнению аналогичным периодом прошлого года.

«Многие предприятия правильно подготовились, перевели меню не только на английский язык, но и на испанский, о чем не пожалели. Был хороший поток фанатов и гостей. Мы не получили ни одной официальной жалобы, все прошло достойно. Наши блюда – пельмени, борщ, холодец тоже пользовались спросом. У нас всегда ставилась задача популяризировать уральскую и русскую кухню, и иностранные гости просят такую страничку в меню. Я считаю, что это работа постоянная и системная, и касается не только чемпионата», – заявил Боликов в эфире программы «Открытая студия» телеканала «41-Домашний».

По словам чиновника, средняя загрузка отелей во время проведения ЧМ составила 67,3%, что также выше на 11% показателей июня прошлого года. При этом многие футбольные болельщики выбрали для размещения хостелы и частные квартиры.

В целом сфера торговли Екатеринбурга справилась с наплывом туристов, отметил вице-мэр.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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