Итоги недели: самое интересное по версии «Нового Дня»

Первая неделя последнего летнего месяца выдалась довольно тихой в Свердловской области – регион, похоже, отходил от протестной активности прошлых выходных, когда люди выходили на митинги против повышения пенсионного возраста. Политическая повестка потому была иссушена и скучна – главной темой недели в этом разделе стали собеседования с претендентами на пост мэра Екатеринбурга. Не обошлось без криминальных событий – бывший депутат заксобрания устроил стрельбу, отмечая день ВДВ, правоохранитель до сих пор хранят молчания по поводу этого инцидента.

И их осталось 18

Конкурсная комиссия разделила встречи с потенциальными градоначальниками на три дня, что вполне логично, поскольку им предстояло выслушать доклады от 19 человек. Правда, в итоге их оказалось только 18 ‒ Александр Прядеин, который занимает пост начальника департамента экономики мэрии, перепутал даты и уехал в отпуск. Забегая вперед, скажем, что конкурсная комиссия не сочла прогул поводом для снятия кандидата. Что до остальных участников, то все отнеслись к собеседованию серьезно ‒ от депутата Госдумы Андрея Альшевских и «областного» и «городского» кандидатов Александра Высокинского и Алексея Кожемяко (правда, их выступления оказались подозрительно похожими) до малоизвестных широкой общественности пенсионеров, директоров турфирм и управляющих компаний, и т.д. Познакомиться с выжимкой выступлений каждого из 18 кандидатов в мэры можно здесь, здесь и здесь.

Как рассказал «Новому Дню» глава облизбиркома и член комиссии Валерий Чайников, имена кандидатов, из которых депутаты ЕГД выберут мэра, озвучат 29 августа, причем пока неизвестно, сколько их останется ‒ разбег от 2 до 19.

Пирожки и пенсионеры

Россияне, растревоженные новостями о пенсионной реформе, обращают внимание и на другие инициативы Госдумы, которые могут непосредственно коснуться пожилых людей, в массе своей и так поставленных на грань выживания. Политолог Андрей Колядин, вдохновленный светлыми идеями парламентариев, пустился в воспоминания о детстве, когда собирал вместе с бабушкой дикую смородину на продажу. «Сегодня это – незаконное предпринимательство. Как и сдача угла в вашей квартире, варка кукурузы для продажи на пляже, ремонт чужих карбюраторов или маникюр соседям за деньги. Незаконное предпринимательство – статья 14,1 КоАП, по которой в 2015 году было возбуждено 140 тысяч дел, в 2017 году – 157 тысяч дел. Штраф от 500 до 2 тыс рублей.

«Единая Россия» предлагает поднять этот штраф до 20-30 тысяч рублей. Попалась бабка на продаже пирожков – продавай корову. Плати штраф! По мнению депутатов этой, пользующейся известностью партии, предприниматели сразу выйдут из тени. Бабули либо станут жить на 8-тысячную пенсию, либо стройными рядами пойдут регистрировать ИЧП и сдавать отчеты в налоговую», – написал он.

Мумия по-уральски

К концу рабочей недели в Екатеринбурге стали известны шокирующие подробности из жизни одной конкретно взятой семейной пары ‒ кстати, тоже пенсионеров. Пожилая женщина из многоквартирного дома на улице Куйбышева вытащила на свалку своего мертвого мужа, который уже успел мумифицироваться. Свидетелями оказались дети, гулявшие во дворе, а очевидцы позднее рассказывали, ссылаясь на слова прибывших полицейских, что тело было обглодано ‒ причем якобы самой бабушкой. Силовики, кстати, как полиция, так и СК, никакого криминала в действиях старушки не нашли. При этом и на 8-й километр Сибирского тракта ее тоже почему-то не отвезли, хотя скорая «психическая» тоже выезжала на место инцидента.

Иск с того света

Фото со страницы Павла Неверова в Фейсбуке

На этой неделе неожиданное продолжение получила и история убийства бизнесмена Павла Неверова. От скончавшегося еще весной мужчины в Арбитражный суд области поступил иск о банкротстве ‒ причем в отношении его же супруги Марии. Интересно, что подать его заранее ‒ то есть при жизни ‒ Неверов вроде бы не мог, поскольку, как нам сообщили в суде, дата регистрации ставится в тот же день. Ясность в судебно-мистической истории появится, скорее всего, на следующей неделе, когда документы придут к судье на рассмотрение.

Никто кроме них

День ВДВ в Екатеринбурге прошел в целом спокойно ‒ обладатели голубых беретов мирно отмечали его на площади Советской Армии и на Плотинке. Конечно, без мелких нарушений не обошлось, но и купаний в фонтанах, мордобоев и дебошей тоже не было.

Стрельба в честь дня ВДВ

Однако уже в пятницу стало известно об инциденте, связанном с Днем ВДВ. Бывший депутат свердловского заксобрания, ветеран двух чеченских кампаний Максим Ряпасов отметил праздник огнестрельным салютом из окна своего коттеджа, причем транслировал происходящее на своей странице в соцсети. Судя по голосу Ряпасова, можно предположить, что он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. По сообщению газеты «Вечерние ведомости», напуганные выстрелами односельчане вызвали полицию, но сдаваться ветеран Чечни не пожелал. Он держал осаду в своем доме до полудня 3 августа, после чего, наконец, согласился сдать оружие. По предварительным сведениям, никто не пострадал. Ни в пресс-службе ГУ МВД, ни в следственном комитете до сих пор прокомментировать инцидент не смогли.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 03.08.18

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