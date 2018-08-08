Только две трети домов, где идет капремонт, готовы к отопительному сезону

Власти Свердловской области опасаются, что незаконченный капремонт может стать препятствием для пуска тепла в тех домах, где в рамках программы проводятся работы по замене систем теплоснабжения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе минЖКХ, министр Николай Смирнов поручил директору фонда капремонта Станиславу Суханову в обязательном порядке закончить работу по замене внутридомовых сетей и систем теплоснабжения к 1 сентября.

Всего по программе капремонта замена систем теплоснабжения в 2018 году предусмотрена в 933 зданиях. По состоянию на 1 августа работы выполнены на 592 объектах. В оставшемся 331 доме работы продолжаются.

«Тепло в находящиеся на ремонте дома должно прийти своевременно – без каких-либо задержек и в полном соответствии с муниципальными графиками. Отдельное внимание – случаям недопуска специалистов к общедомовому имуществу. Каждый такой факт должен немедленно фиксироваться, отрабатываться и доводиться до логического конца. Недопустимо, чтобы из-за безответственности одного-двух собственников мерзли целые дома», – подчеркнул министр.

Напомним, в прежние годы в регионе встречались случаи несвоевременного пуска тепла в дома, где шел капремонт. Например, в 2016 году на Уралмаше подрядчики фонда капремонта срезали трубы еще в мае и не восстановили системы теплоснабжения даже к концу сентября. В начале октября того же года министр отчитался, что в семи домах, где проводятся работы по замене систем теплоснабжения в рамках программы капремонта, тепло все еще не пущено.

Екатеринбург, служба информации

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