В Екатеринбурге за месяц до выборов предсказали состав будущей думы

Участники екатеринбургских выборов только начали активную агитационную кампанию, но им уже предсказали результаты голосования 9 сентября. Предварительные расклады политических сил оценил уральский пиарщик Платон Маматов, основываясь на данных медиарейтинга партий и онлайн-голосования на своем сайте.

По мнению автора проекта «Муниципальные выборы в Екатеринбурге 2018», «Единая Россия» получит от 24 до 26 мандатов, КПРФ – четыре мандата, ЛДПР – три мандата, «Справедливая Россия» – от двух до четырех мандатов, Партия пенсионеров – один мандат. «Яблоко» и «Гражданская платформа» не смогут пробиться вообще.

Определяющим должно станет голосование по 18 одномандатным округам – почти везде прогнозируется победа единороссов. Исключением могут стать округа № 2, 4, 8 и 9, где у партии власти сильные оппоненты от ЛДПР и СР.

Вторая часть думы формируется по партийным спискам, и здесь тоже отдается преимущество «Единой России» – партия может набрать около 49 % голосов. Прогнозируемый результат коммунистов – 21 %, «Справедливая Россия» и ЛДПР наберут примерно по 10 %, «пенсионеры» – около 6 %.

Как пояснил РИА «Новый День» Платон Маматов, такие выводы сделаны на основе медиарейтинга кандидатов и партий и результатов онлайн-голосования на сайте www.dumaekb.ru. Медиарейтинг рассчитывался по количеству упоминаний в уральских СМИ за последний год с помощью сервиса «Яндекс.Новости». Интернет-голосование началось с запуска проекта «Муниципальные выборы» – на сегодняшний день за кандидатов проголосовало более трех тысяч пользователей, за партии – около тысячи человек.

Тотальное доминирование «Единой России» эксперт объясняет мощным административным ресурсом, агитацией в духе «мы – партия Путина» и праймериз, которые позволили начать агитацию раньше всех. Причем большинство мест в думе получит «список Тунгусова», а так называемая объединенная оппозиция (проигравшие участники праймериз ЕР, которые баллотируются от других партий) могут рассчитывать лишь на 2-4 депутатских кресла.

Главным козырем КПРФ станет протест против пенсионной реформы, но слишком слабый список кандидатов снизит процент голосования. ЛДПР традиционно может выехать на личности своего лидера, Владимира Жириновского. «Справедливая Россия» активизировалась слишком поздно, при этом популярные лидеры партии Ионин и Бурков покинули Екатеринбург – в совокупности это может дать печальный результат. Единственным ресурсом Партии пенсионеров будут сторонники политика Евгения Зяблицева. Партия «Яблоко» до сих пор не предложила никакой содержательной повестки и ведет агитацию исключительно в интернете.

«Я ожидал большей интриги на этих муниципальных выборах. Однако реальность оказалось совсем иной. Партии и кандидаты ведут борьбу без особых нарушений, но зато с абсолютно предсказуемым результатом», – отмечает Платон Маматов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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