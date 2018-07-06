Делайте выбор осознанно: в Екатеринбурге появился сайт – «помощник избирателя»

В Екатеринбурге к выборам в гордуму запустили сайт с досье и рейтингами кандидатов. Авторы идеи надеются, что люди пойдут на выборы и ставить «галочку» будут осознанно.

Проект «Муниципальные выборы в Екатеринбурге 2018» заработал с сегодняшнего дня. Пользователю достаточно вбить адрес своего дома, чтоб увидеть список кандидатов по своему округу, их биографии, рейтинги, адрес своего участка. Пока информация неполная, выдвижение в гордуму еще идет.

«Муниципальные выборы всегда сложны для понимания. Людям крайне тяжело разобраться в нескольких сотнях кандидатов, раскиданных по 18-ти округам и десятку партий. Поэтому многие екатеринбуржцы такие выборы игнорируют или голосуют наугад, за кого попало. Это серьёзная проблема, и мы её решим. Решим первыми в России, поскольку аналогов нашему проекту пока нет», – заявил один из авторов проекта Платон Маматов. Он указывает: именно от депутатов городской думы и избранного ими главы города зависит жизнь Екатеринбурга в ближайшие пять лет. Выборы в гордуму очень важны (к тому же, теперь и мэра будут выбирать депутаты).

Екатеринбург, служба информации

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