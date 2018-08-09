Кандидаты в ЕГД начнут агитировать горожан в радиоэфире с 16 августа

Екатеринбургский избирком подвел итоги жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени между кандидатами в депутаты городской думы.

Как сообщили РИА «Новый День» в горизбиркоме, агитацию можно будет послушать на волнах «Радио Екатеринбург», вещающего на частоте 107,6 FM – это единственное муниципальное средство массовой информации, действующее в мегаполисе.

Жеребьевка определила даты и время выхода агитационных материалов. Каждая из 7 политических партий, включенных в бюллетень, получит возможность разместить свою агитацию на радио, а также принять участие в радиодебатах. Первые дебаты состоятся 24 августа в 17:00 между «Справедливой Россией» и РППС.

Кандидаты по одномандатным округам смогут крутить свои агитационные ролики в эфире, начиная с 9 часов утра 16 августа.

Екатеринбург, служба информации

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