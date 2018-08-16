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Четверг, 16 августа 2018, 09:11 мск

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Кандидаты в гордуму не захотели рекламироваться на муниципальном радио

Кандидаты в гордуму по одномандатным округам не спешат пользоваться бесплатным эфирным временем на «Радио Город».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня с 09:00 до 09:40 в эфире должен был выйти первый агитационный блок кандидатов, однако вместо него шли традиционные для радиостанции информационно-развлекательные программы. Получить комментарий у руководства радиостанции на данный момент не удалось, но по опыту прошлых лет, такая ситуация может означать, что кандидаты просто не сочли нужным тратиться на изготовление агитационных роликов.

Добавим, завтра, с 09:30 до 09:50, согласно жеребьевке, должны выйти в эфир агитационные ролики партий «Гражданская платформа», ЛДПР и «Единая Россия».

Приложение к решению горизбиркома о распределении бесплатного времени на радио

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.08.18

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