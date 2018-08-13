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Понедельник, 13 августа 2018, 13:47 мск

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На парламентские слушания по пенсионной реформе поедут два депутата заксо от ЕР

На парламентские слушания в Госдуме по проекту пенсионной реформы поедут два депутата заксобрания от «Единой России».

Как сообщили РИА «Новый День» в аппарате заксо, местных депутатов будут представлять вице-спикер Владимир Власов и председатель комитета по соцполитике Вячеслав Погудин.

Напомним, оба эти депутата поддержали принятие «пенсионного» закона в первом чтении. При обсуждении вопроса на комитете по молодежной политике Власов заявил, что изучил возрастную структуру населения Свердловской области и пришел к неутешительным выводам. По его словам, за последние три года число граждан трудоспособного возраста сократилось на несколько десятков тысяч человек, а число пенсионеров, напротив, увеличилось. Соотношение работающих граждан к пенсионерам в регионе сегодня составляет 1,52:1. Поэтому денег на пенсии не хватает, утверждает Власов.

Как уже сообщал «Новый День», не все свердловские депутаты Госдумы планируют принять участие в обсуждениях. Представители КПРФ и СР сообщили, что в их фракциях назначены ответственные за изложение позиции партии. А вот многие единороссы заявили, что планируют выступить. Например, Алексей Балыбердин обещал составить список профессий, на которые не должно распространяться повышение пенсионного возраста.

Екатеринбург, служба информации

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