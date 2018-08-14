Екатеринбургские кандидаты в гордуму просят денег на выборы у избирателей

Кандидаты в гордуму Екатеринбурга все чаще стали обращаться к своим подписчикам в соцсетях с просьбами помочь им финансами на выпуск агитационных материалов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чаще других этим грешат представители несистемной оппозиции, особенно «Яблока». Причем кандидат от «Яблока» Елена Парий обвинила партию в том, что та «сливает» участников выборов. Парий написала в соцсети, что «Яблоко» долго водило кандидатов-одномандатников за нос, обещая финансовую помощь, но в итоге так ее и предоставило. Из чего кандидат сделала вывод, что партия на самом деле не заинтересована в победе на выборах, а просто легитимизирует действующие выборы в обмен на «одно-два места по партийному списку». Тем избирателям, кто в нее верит, Елена Парий предлагает перечислять деньги на ее избирательный счет.

Между тем член федерального бюро «Яблока» Максим Петлин призвал поддержать рублем конкретного кандидата. «Если есть возможность, то прошу помочь Юрию Лесникову и сделать пожертвование в его избирательный фонд», – написал Петлин. Сам кандидат тоже разместил на своей странице подробную инструкцию, как помочь ему материально.

Отметим, что первый номер в списке «Яблока» – депутат Константин Киселев – пока держится немного бодрее: «Вообще наружки осталось мизер. Берём «остатки». И денег чуть. Но боремся и уверены», – написал он.

Добавим, что на безденежье жалуются не только «яблочники», но и кандидаты от парламентских партий. Роман Тихонов, который идет на выборы от ЛДПР по округу № 9, сегодня грустно написал у себя в фейсбуке: «На мой избирательный счёт пожертвовали всего 2 тысячи рублей . ТАК НЕ ПОБЕДИМ».

Отметим, что на сайте горизбиркома Екатеринбурга последние данные о состоянии избирательных счетов кандидатов датированы еще 26 июля. По информации на этот день, у 89 кандидатов из 115 на счету было ноль рублей ноль копеек. Лишь единицы подошли к делу серьезно и скопили сотни тысяч. У трех кандидатов на счетах имеется миллион, все три – единороссы. Сергею Мелехину (округ № 2) 800 тысяч рублей поступило от ООО «Верт-Инвест», еще 200 тысяч – от ООО «Судокомплект». Александр Мяконьких (округ № 4) получил 200 тысяч от того же «Судокомплекта» и 800 тысяч – от «Таганского ряда». Алексей Вихарев (округ № 15) положил на счет 1 млн рублей из собственного кармана, его брат Григорий, идущий от ЛДПР по восьмому округу, оказался беднее – вложил в кампанию только 100 тысяч. Бывший жириновец, а ныне кандидат от СР Михаил Вечкензин (округ № 12) получил на свой счет 800 тысяч рублей из партийной кассы.

Екатеринбург, служба информации

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