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Понедельник, 20 августа 2018, 18:02 мск

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В Екатеринбурге почти 90% избирательных участков будут оснащены видеокамерами

Видеонаблюдение на выборах депутатов гордумы Екатеринбурга будет организовано на 485 из 552 постоянных избирательных участков. Об этом сообщил сегодня глава избиркома Илья Захаров во время совещания в прокуратуре города. Установкой веб-камер займется компания «Ростелеком».

Как отмечалось ранее, первое в истории муниципальных выборов Екатеринбурга видеонаблюдение обойдется в 14 миллионов рублей. Деньги будут выделены из областного резервного фонда. Избирком также анонсировал применение других, более привычных технологий в единый день голосования. На 495 участках будут работать КОИБы, 59 участковых комиссий планируют использовать протоколы с машиночитаемым QR-кодом, который исключает искажение данных при передаче в ТИК.

На совещании также обсуждались вопросы профилактики нарушений на выборах. «Участники мероприятия обратили внимание на достаточно конфликтный характер избирательной кампании, которая сопровождается попытками подкупа избирателей и порчей имущества лиц, с ней связанных. Однако тесный контакт с органами охраны правопорядка позволяет успешно сдерживать незаконную деятельность отдельных партий и кандидатов», – сообщает пресс-служба горизбиркома.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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