Участники выборов ищут защиты от криминала у полпреда, но не у губернатора: «У него нет инструментов» (ФОТО)

Участники екатеринбургских выборов, столкнувшиеся с давлением со стороны неизвестных злоумышленников, готовы искать защиты у кого угодно, но только не у высшего должностного лица области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня несколько политтехнологов, работающих на кандидатов в депутаты городской думы, в присутствии журналистов подписали открытое письмо, адресованное председателю ЦИК Элле Памфиловой, полпреду президента в УрФО Николаю Цуканову, замгенпрокурора Юрию Пономареву, а также начальникам областных главков МВД и ФСБ.

В обращении они сообщают о ряде нападений на руководителей штабов, поджогах машин, телефонных угрозах и других инцидентах, за которыми, по их мнению, стоят враждебные политические силы. «Мы просим защитить участников избирательного процесса от криминальных нападений и угроз, а также восстановить конституционное право всех жителей Екатеринбурга на свободный выбор!» – говорится в письме.

На вопрос корреспондента РИА «Новый День», почему среди адресатов обращения не числится губернатор Евгений Куйвашев, политтехнолог Денис Граматчиков ответил: «Я не вижу, какие у него есть инструменты. Мы обращаемся к тем, кто обладает соответствующими возможностями».

Напомним, ранее глава избиркома Екатеринбурга Илья Захаров прокомментировал нападения на политтехнологов и подрядчиков, участвующих в избирательной кампании в городскую думу. «Я наслышан по поводу побоев и поджогов автомобилей. Конечно, мы понимаем, что начальников избирательных штабов кандидатов избивают неспроста, и это может быть из-за выборов. Но надо понимать, что формально эти инциденты пока не связаны с избирательным законодательством. Во всем должны разобраться правоохранительные органы», – сообщил на брифинге с журналистами Илья Захаров.

Екатеринбург, служба информации

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