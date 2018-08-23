Первые предвыборные дебаты на радио оказались под угрозой срыва

Завтра в эфире муниципальной радиостанции «Город» должны состояться первые предвыборные дебаты кандидатов в гордуму Екатеринбурга. Согласно результатам жеребьевки, в 17:00 «Справедливая Россия» должна встретиться с Российской партией пенсионеров.

Между тем готовность партий – под вопросом. Номер первый в списке СР, Дмитрий Ионин, переадресовал вопрос РИА «Новый День» к номеру второму – Александру Караваеву, который признался, что впервые об этом слышит. Лидер свердловских пенсионеров Евгений Зяблицев для комментариев недоступен.

Добавим, что всю эту неделю на радио «Город» должны были идти агитационные ролики кандидатов-одномандатников, однако их не было – очевидно, претенденты на депутатские кресла предпочитают другие формы агитации.

Екатеринбург, служба информации

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