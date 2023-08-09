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Среда, 9 августа 2023, 15:36 мск

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Для бесплатной агитации кандидатам в ЕГД предложили только радио

У кандидатов в ЕГД будет только одно СМИ, в котором они смогут разместить бесплатную агитацию – «Радио Екатеринбург».

В Ленинской ТИК уже состоялась жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени. «По итогам жеребьевки донести до горожан свои взгляды и программы смогут все шесть избирательных объединений, чьи списки зарегистрированы на выборах в городскую думу, а также все зарегистрированные кандидаты в двадцати пяти одномандатных округах», – рассказали в избиркоме.

Те кандидаты, которые захотят выступить в других СМИ, должны будут оплатить эфир из средств избирательного фонда.

Напомним, в 2018 году, на прошлых выборах в гордуму, далеко не все кандидаты воспользовались предоставленной возможностью выступить в эфире городской радиостанции.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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