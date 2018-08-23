Наблюдать за выборами в Екатеринбурге будут несколько тысяч человек

Выборы городской думы Екатеринбурга соберут огромное количество наблюдателей. Парламентские партии намерены закрыть 100 % избирательных участков, оппозиция объявила срочный набор желающих поработать 9 сентября. Сегодня же стало известно, что за процессом голосования будут следить представители общественных палат области и города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на первом заседании нового созыва региональной общественной палаты губернатор Евгений Куйвашев призвал присутствующих как можно скорее включиться в работу по подготовке общественного наблюдения на выборах в городскую думу Екатеринбурга. Он напомнил, что в марте на выборах президента общественная палата дала пять тысяч наблюдателей. Председатель ОП СО Александр Левин рассказал коллегам, что в регионе, в отличие от Федерации, нет закона, позволяющего региональной ОП посылать собственных наблюдателей на муниципальные выборы, но можно найти другие способы. Его заместитель Вадим Савин в связи с этим предложил создать горячую линию, на которую избиратели смогут сообщать о нарушениях. Кроме того, планируется совместно с общественной палатой Екатеринбурга выборочно проинспектировать избирательные участки на предмет доступности для инвалидов и организации видеонаблюдения.

Своих наблюдателей для выборов готовят и региональные отделения партий. Так, «Единая Россия» и «Справедливая Россия» выставят в общей сложности больше двух тысяч человек – из расчета два наблюдателя на каждый участок, причем один будет от партии, другой от кандидата. Получить оперативно комментарий от свердловского обкома КПРФ агентству не удалось, но можно предположить, что коммунисты без труда найдут тысячу наблюдателей – в прошлых кампаниях партия всегда «закрывала» все избирательные участки. В ЛДПР готовят свыше 500 человек для наблюдения за выборами, то есть как минимум один представитель партии будет в каждом УИК.

В свердловском штабе «Яблока» дела обстоят сложнее. Как рассказал агентству член федерального совета партии Максим Петлин, на данный момент у партии есть 100 наблюдателей, но в планах набрать 500 человек. «Мы набираем не просто наблюдателей, а членов комиссии с правом совещательного голоса. И, конечно, предлагаем оплату за работу в день голосования – 1 тысяча рублей. Обучение наблюдателей будет проводиться совместно с движением «Голос», – добавил собеседник агентства.

«Гражданская платформа» пока готова выделить наблюдателей только на пять избирательных участков Екатеринбурга. Но, возможно, их количество увеличится – все зависит от решения штаба, сообщил агентству секретарь регионального отделения партии Сергей Зыков.

Судьба Партии пенсионеров на екатеринбургских выборах остается неизвестной. Низложенный несколько дней назад руководитель реготделения Евгений Зяблицев не отвечает на звонки.

Добавим, что обучение партийных наблюдателей начнется примерно за неделю до выборов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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