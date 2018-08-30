Облизбирком обеспокоен толпами голосующих досрочно избирателей на Уралмаше

Орджоникидзевский район Екатеринбурга по итогам первого дня досрочного голосования показал рекордные результаты явки избирателей.

Как сообщил корреспонденту РИА «Новый День» председатель горизбиркома Илья Захаров, всего в городе вчера проголосовали досрочно 1 240 человек. Из них почти половина, 553 избирателя, зарегистрированы в Орджоникидзевском районе, по большей части в одномандатных округах № 14 и 15. По словам Захарова, многие из проголосовавших представили документы, подтверждающие, что 9 сентября они будут находиться на работе или в командировке. Такое требование избирком предъявляет, чтобы отсечь недобросовестных избирателей, которых, например, подрядили сходить на выборы за бутылку водки.

«Например, позвали нетрезвого человека утром голосовать – он пришел на участок. По новым правилам комиссия может взять сутки на осмысление и сказать, чтоб он приходил завтра. И, поверьте, такой человек больше голосовать не придет, – пояснил Захаров. – А тот, кто действительно не сможет принять участия в выборах по уважительным причинам, для него не будет проблемы прийти позже и показать, например, билеты в Турцию или до Нижнего Тагила, или выписку с работы».

На кого именно трудятся проголосовавшие досрочно уралмашевцы, выяснить не удалось. В Орджоникидзевской ТИК «Новому Дню» сообщили, что место работы всех избирателей им в участковых комиссиях не называют просто из экономии времени, только количество. Однако в 14-м и 15-м округах активность действительно подозрительная высокая. Сегодня туда планируют приехать представители даже не городского, а областного избиркома. С сотрудниками УИКов будет проведен дополнительный инструктаж. Собеседник агентства также отметил, что такая же высокая явка у них была на досрочном голосовании на довыборах весной 2017 года. «И те же самые кандидаты шли», – добавил он.

Напомним, в марте 2017 года самовыдвиженец Владимир Смирнов, которого неофициально поддерживал глава района Вячеслав Трапезников, получил в 14-м округе более 40 % голосов, а единоросс Владимир Стругов, за которым стоял депутат заксо Игорь Володин, проиграл. Лидер свердловских единороссов Виктор Шептий тогда заявил, что «решающую роль (в проигрыше единороссов) сыграли манипуляции с организацией досрочного голосования, применявшиеся соперниками наших кандидатов». В этот раз по 14-му округу баллотируются три фигуранта того конфликта: Игорь Володин баллотируется от «Единой России» по одномандатному округу, а Смирнов и Стругов – от той же партии, но по списку: Смирнов – № 1, Стругов – № 2. Трапезников по-прежнему возглавляет район.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 30.08.18

Толпа людей ждет чудес от мощей святителя Спиридона Тримифунтского (ФОТО, ВИДЕО). / «Если докажут подмену – будет сенсация!»: Захаров прокомментировал обыски в окризбиркоме. / Команда первого уральского аутлета прошла стажировку у европейцев. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»