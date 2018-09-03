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Понедельник, 3 сентября 2018, 15:56 мск

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Юля Михалкова снова пытается вернуться на выборы

Актриса шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова обратилась в облсуд с кассационной жалобой по результатам апелляции на решение о своем снятии с выборов в городскую думу.

Как сообщили РИА «Новый День» в облсуде, кассационная жалоба будет рассмотрена на этой неделе, так как в воскресенье уже состоятся выборы. По мнению представителей Михалковой, рассмотрение ее дела в апелляционной инстанции прошло с нарушениями.

Напомним, Ленинский райсуд снял Михалкову с выборов 13 августа. 24 августа решение подтвердил областной суд. Добавим, что Юлия Михалкова продолжает вести активную агиткампанию – избирательный округ № 9 плотно заклеен ее листовками. За время кампании актриса положила на избирательный счет 501 тысячу рублей, из которых успела потратить на изготовление листовок больше половины – 276 тысяч.

Екатеринбург, служба информации

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