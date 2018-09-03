Изгнанные с выборов кандидаты успели истратить на агитацию сотни тысяч рублей

Кандидаты в депутаты городской думы представили очередные отчеты о состоянии своих избирательных счетов.

Как сообщили РИА «Новый День» в горизбиркоме, существенно поистратиться успели и те, кто выбыл из предвыборной борьбы по решению суда. Например, на избирательный счет кандидата-самовыдвиженца Александра Смолина за время кампании поступил 1 млн 402 тысячи рублей. Самыми крупными жертвователями стали ООО «Диетическая столовая 44» (500 тысяч) и ООО «УК Диалог» (300 тысяч). Еще 76 800 рублей дало ООО «Депозитер». Одну тысячу Смолин вложил из собственного кошелька. До того момента, когда его сняли с выборов по суду, он успел истратить на агитацию более 895 тысяч рублей.

Актриса Юлия Михалкова положила на избирательный счет 501 тысячу рублей, из которых успела потратить на изготовление листовок больше половины – 276 тысяч.

Больше всех из аутсайдеров кампании потратилось свердловское отделение Партии пенсионеров. За время кампании на их счет поступило 2 млн 150 тысяч рублей, из которых потрачено почти все – 2 млн 148 тысяч. Кандидату от этой партии Сергею Бабинову ООО «Кортрос» пожертвовало 1,6 млн рублей, он успел потратить все.

Напомним, по закону кандидат, выбывший из борьбы, обязан вернуть жертвователям все деньги, которые он не успел потратить.

Из тех, кто продолжает борьбу, самым большим избирательным фондом обладает бывший заместитель Аркадия Чернецкого по капстроительству Владимир Крицкий (округ № 7). Строительные и околостроительные компании пожертвовали ему по 150-200 тысяч рублей, в результате чего кандидату накапало 3 млн 245 тысяч. Из кандидатов от КПРФ самым богатым стал Виктор Сомиков – 1 млн 233 тысячи рублей. У большинства его товарищей по списку на счету ноль. Такая же ситуация у либерал-демократов – на голом энтузиазме ведут кампанию координатор отделения Антон Гусев и руководитель аппарата Антон Безденежных. Только кандидат по округу №8 Григорий Вихарев сумел найти в собственном кошельке 1 млн 174 тысячи рублей. Довольно много пожертвовали спонсоры эсерам – правда, не всем. Например, Вячеслав Сергеев получил 800 тысяч рублей от ООО «Инвест-Пром», бывший жириновец Михаил Вечкензин – 1 млн 17 тысяч рублей от партии. А вот главный нарколог области Олег Забродин, который также пошел на выборы от СР, вложил в кампанию 150 тысяч собственных рублей и получил два пожертвования от физических лиц – в размере 70 и 45 тысяч рублей.

Если говорить о счетах политических партий, то больше всех потратила на агитацию «Единая Россия» – 10 млн 585 тысяч рублей. На втором месте – СР: 8 млн 112 тысяч. Тройку замыкает «Яблоко»: с цифрой 4 млн 696 тысяч оно опередило КПРФ (3 млн 290 тысяч) и ЛДПР (2 млн 811 тысяч рублей).

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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