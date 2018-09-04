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Вторник, 4 сентября 2018, 14:49 мск

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Число желающих проголосовать досрочно уралмашевцев заметно снизилось

Начиная со вчерашнего вечера, в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга в разы снизилась активность избирателей, желающих проголосовать на выборах в гордуму досрочно.

Как сообщили РИА «Новый День» в горизбиркоме, вчера с 16:00 до 20:00 в самом «оживленном» одномандатном округе, № 15, проголосовали только 87 человек. Для сравнения, в прошлую среду их было 247, в четверг – 274, в пятницу – 153. В общей сложности в округе № 15 проголосовали уже 1,38% избирателей.

Напомним, в воскресенье представители горизбиркома и облизбиркома проинспектировали ход досрочного голосования в Екатеринбурге, в том числе – для того, чтобы найти объяснение ажиотажу на некоторых участках. Сегодня утром облизбирком выступил со специальным заявлением: «Некоторые так называемые политические технологи, а также руководители ряда организаций воспринимают досрочное голосование как способ получения определенного результата на выборах, а избирателей, в том числе административно подчиненных, как средство для достижения этой цели. От избирателей требуют проголосовать досрочно, а после голосования отчитаться «куратору». Избирком заявил, что вся информация о нарушениях передана в полицию.

В целом по Екатеринбургу на сегодняшний день проголосовал досрочно 5 651 человек, или 0,53 % избирателей.

Екатеринбург, служба информации

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