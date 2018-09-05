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Среда, 5 сентября 2018, 08:57 мск

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Число проголосовавших досрочно екатеринбуржцев превысило 6 500 человек

В Екатеринбурге продолжается досрочное голосование по выборам депутатов в городскую думу. Число избирателей, посетивших избирательные участки, приближается к семи тысячам.

Как сообщили РИА «Новый День» в горизбиркоме, вчера вечером (досрочное голосование проходит ежедневно с 16:00 до 20:00) проголосовали 994 екатеринбуржца. С учетом проголосовавших прежде, число горожан, уже принявших участие в выборах, выросло до 6 645 человек, это 0,62% избирателей. Выше всего активность по-прежнему в Орджоникидзевском районе – 230 человек. На втором месте – Чкаловский район: 160. Меньше всего досрочное голосование востребовано в Октябрьском районе: там вчера проголосовали только 87 избирателей.

Напомним, в воскресенье представители горизбиркома и облизбиркома проинспектировали ход досрочного голосования в Екатеринбурге, в том числе – для того, чтобы найти объяснение ажиотажу на некоторых участках. Вчера облизбирком выступил со специальным заявлением: «Некоторые так называемые политические технологи, а также руководители ряда организаций воспринимают досрочное голосование как способ получения определенного результата на выборах, а избирателей, в том числе административно подчиненных, как средство для достижения этой цели. От избирателей требуют проголосовать досрочно, а после голосования отчитаться «куратору».

Избирком заявил, что вся информация о нарушениях передана в полицию.

Екатеринбург, служба информации

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