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Среда, 5 сентября 2018, 14:04 мск

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Юлия Михалкова все-таки не попадет на выборы

Свердловский областной суд вернул актрисе «Уральских пельменей» Юлии Михалковой кассационную жалобу на решение о снятии ее с выборов в гордуму седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №9.

Как сообщили РИА «Новый День» в облсуде, представленные Михалковой копии судебных решений были оформлены ненадлежащим образом, «со значительными дефектами текста, возникшими, по всей видимости, при копировании, что затруднило их прочтение и препятствовало изучению кассационной жалобы». «После устранения недостатка заявитель в течение 6 месяцев со дня вступления обжалуемых судебных актов в силу сможет вновь обратиться в суд с кассационной жалобой», – отметили в суде.

Напомним, Ленинский райсуд снял Михалкову с выборов 13 августа. 24 августа решение подтвердил областной суд. При этом Юлия продолжает вести активную агиткампанию – избирательный округ № 9 плотно заклеен ее листовками. За время кампании актриса положила на избирательный счет 501 тысячу рублей, из которых успела потратить на изготовление листовок больше половины – 276 тысяч.

Екатеринбург, служба информации

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