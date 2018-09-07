В Екатеринбурге проголосовало досрочно более 9 тысяч избирателей

В Екатеринбурге продолжается досрочное голосование на выборах депутатов городской думы.

Как сообщили РИА «Новый День» в горизбиркоме, по состоянию на сегодняшнее утро досрочно проголосовали 9 094 человека, или 0,85% от общего числа зарегистрированных в городе избирателей. Самыми активными остаются жители Орджоникидзевского района. В одномандатном округе № 14 проголосовали 1 022 человека, или 1,64 % избирателей, в 15 округе – 1 198 человек, или 1,88 % избирателей.

Те избиратели, которые по уважительным причинам не смогут прийти на участки в воскресенье, 9 сентября, еще могут проголосовать сегодня с 16:00 до 20:00 или завтра с 10:00 до 14:00, в помещениях, где они голосуют обычно.

Напомним, по правилам, установленным ЦИК, в том случае, если на каком-то участке число проголосовавших досрочно превышает 1 % от общего числа избирателей, на оборотной стороне бюллетеней, извлеченных из конвертов проголосовавших досрочно, сразу после извлечения проставляется печать участковой комиссии. Таким образом в случае оспаривания результатов выборов их можно будет отличить от остальных.

Екатеринбург, служба информации

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