Митинги и пикеты против пенсионной реформы пройдут по всей Свердловской области

В ближайшие выходные, 22 и 23 сентября, Свердловская область присоединится к серии митингов КПРФ против пенсионной реформы. Помимо Екатеринбурга, митинги пройдут еще в нескольких городах, а там, где массовые акции организовать не удалось, состоятся одиночные пикеты.

Как сообщил РИА «Новый День» депутат заксо от КПРФ Александр Ладыгин, митинги состоятся в Артемовском, Невьянске, Сысерти, Ивделе. Кроме того, в ряде территорий активисты КПРФ выйдут на пикеты – в Каменске-Уральском, Ревде, Слободо-Туринском, Талице, Камышлове.

А вот в Нижнем Тагиле с коммунистами обходятся особенно жестко. Активистов, которые 27 августа вышли на пикет в поддержку лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова, вызывают в полицию, грозят возбуждением административных дел. «Наверное, хотят запугать, чтобы мы больше не выходили», – рассказала одна из коммунисток Тагила.

Напомним, ранее КПРФ в Екатеринбурге пыталась согласовать на 22 сентября митинг на площади 1905 года, но чиновники отправили их в сквер возле Дворца спорта. Кроме того, на тот же день проведение митинга заявила Федерация профсоюзов – им власти выделили более проходное место, у памятника «Черный тюльпан».

Как уже сообщал «Новый День», второе чтение законопроекта о пенсионной реформе состоится после обсуждения поправок к нему, которые должны поступить в Госдуму до 24 сентября.

Екатеринбург, служба информации

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