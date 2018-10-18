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Четверг, 18 октября 2018, 13:29 мск

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В центре Екатеринбурга появился стихийный мемориал памяти погибших в Керчи (ФОТО)

На площади Труда в центре Екатеринбурга возник стихийный мемориал памяти керченских студентов, ставших жертвами убийцы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у фонтана «Каменный цветок» установлен самодельный траурный плакат с надписью «Керчь. 17.10.2018. Скорбим вместе с вами». Горожане несут к нему цветы. Сегодня рано утром по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла во всех храмах епархии были совершены заупокойные богослужения по жертвам трагедии в Керчи.

Напомним, вчера в результате взрыва и стрельбы в политехническом колледже в Керчи погибли 20 человек, в основном – учащиеся. Ранения получили около 50 человек. В преступлении подозревается студент четвертого курса колледжа 18-летний Владислав Росляков. По данным СКР, он открыл стрельбу по людям из ружья и привел в действие взрывное устройство в столовой учебного заведения, а затем покончил жизнь самоубийством. Первоначально следователи возбудили уголовное дело по статье «Теракт», а затем переквалифицировали на статью «Массовое убийство». В связи с трагедией в Крыму объявлен трехдневный траур.

Екатеринбург, служба информации

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