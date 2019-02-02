Карантин в школах, приговор убийце школьницы и снова мусор – итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Прошедшая рабочая неделя выдалась насыщенной на события, а ее финалом станут митинги против мусорной реформы. Бушевавшая эпидемия ОРФИ привела к тому, что во всех в школах и детских садах Екатеринбурга все-таки был объявлен карантин. Тем временем уральцы готовятся к надвигающимся морозам. Также на этой неделе был вынесен приговор екатеринбуржцу, который признан виновным в жестоком убийстве 14-летней школьницы. Об этом и других событиях – в обзоре «Нового Дня».

Тема недели: школы Екатеринбурга закрыты на карантин, а на Средний Урал надвигаются 30-градусные морозы

В минувшую среду во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях Екатеринбурга были отменены занятия в связи с объявленным карантином, из-за угрозы распространения ОРВИ и гриппа. Эпидемиологическая ситуация была расценена в уральской столице, как крайне неблагополучная. С 21 по 27 января зарегистрировано 21 088 случаев ОРВИ и 67 случаев заболевания гриппом. У пациентов диагностировали А/H1N1 и H3N2. По данным Роспотребнадзора, эпидпорог превышен уже в два раза, и больше всего заболевших среди школьников.

Впрочем, возможно и на следующей неделе школьникам не придется выходить из дома. На Средний Урал надвигаются 30-градусные морозы. По данным сервиса Gismeteo, 4 и 5 февраля в Екатеринбурге ночью температура будет опускаться до -35… -38 градусов, а днем будет около -30. а предшествовали морозам мощные снегопады – с четверга дорожные службы работают в усиленном режиме.

Событие недели: приговор убийце 14-летней школьницы

30 января был вынесен приговор Андрею Черняеву, обвиненному в жестоком убийстве 14-летней школьницы. «Дело Оли М.» стало резонансным сразу после совершения преступления – тело нашли на школьном стадионе, с многочисленными ранами. Убийцу не могли найти несколько лет. И лишь спустя 5,5 лет задержали жителя Екатеринбурга Черняева.

Приговор убийце школьницы

Суд признал мужчину виновным в убийстве школьницы Оли М. и других преступлениях. Его приговорили к 24 годам лишения свободы и еще двум годам ограничения свободы. Черняев вины в убийстве Оли М. не признает.

Тренд недели – снова мусор: реформа буксует, граждане готовят митинги, а министр ЖКХ объяснил как избежать социального взрыва

Мусорная реформа по-прежнему одна из главных тем в повестке. На этой неделе министр ЖКХ по Свердловской области Николай Смирнов встретился с журналистами, чтобы отчитаться по итогам работы первого месяца «мусорной реформы». Он рассказал, из чего формируется тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами. «В него заложены расходы регоператора на вывоз мусора, транспортная составляющая ‒ более 50% от размера тарифа, услуги полигона по складированию мусора, расходы на заключение и обслуживание договоров, плата за негативное воздействие на окружающую среду, НДС ‒ 20%, инвестиционная составляющая, а также 5 % прибыли, которая в первое время будет идти на покрытие кассовых разрывов из-за неплатежей, на информационную работу, закупку контейнеров, и т.д.», ‒ сказал министр.

Чиновник на следующий день в интервью «Новому Дню» объяснил, почему жители Екатеринбурга должны платить за вывоз отходов больше, чем другие жители региона. «Мы выравниваем платежи у жителей Свердловской области, чтобы не было существенных различий в тарифах между тремя зонами и внутри них. Жители сельской местности остались там, продолжают работать в непростых условиях, и нагружать их дополнительными платежами неправильно. Должна быть социальная ответственность», – пояснил Смирнов.

При этом первый месяц реформы нельзя назвать удачным. Дело в том, что свердловские мусорщики уже нашли лазейку. По планам чиновников, с появлением регоператоров ТКО не будут свозить на несанкционированные свалки, так как оплата перевозчикам поступает только после отчета от легального полигона, который принял груз. Но съемочная группа «Нового дня» побывала на мусорном полигоне в шести километрах от аэропорта Кольцово. Здесь журналисты обнаружили на свалке упаковки из-под продуктов питания, датированные декабрем 2018-го, а также документы, валяющиеся на земле, от января 2019 года. Хотя официально это место было закрыто для приема отходов еще в 2016 году, так как свалка находилась в опасной близости от глиссаы самолетов, прилетавших в Екатеринбург.

Закрытая свалка принимает мусор

Между тем область готовится к мусорным митингам. 3 февраля в Екатеринбурге на площади Обороны состоится акция протеста, организаторами которой выступило «Яблоко», после к ним присоединились коммунисты. КПРФ также в этот день проведет митинги в Нижнем Тагиле и Висиме.

Заявление недели: Генпрокуратура о гибели туристов на перевале Дятлова

На этой неделе в связи с очередной годовщиной гибели уральских студентов на перевале Дятлова Генпрокуратура выступила с заявлением. Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной рассказал, что прокуратура решила провести проверку по просьбам родственников погибших. «С привлечением экспертов мы намерены проверить 3 из 75 версий. Все они связаны с природными явлениями – это так называемая снежная доска, лавина или ураган. Криминал полностью исключается», – заявил Куренной.

Треш недели: на скамье подсудимых окажется пара живодеров

В Екатеринбурге будут судить пару живодеров, которые закололи собаку. Бедное животное связали, не менее 20 раз ударили ножом, а после бросили умирать в подвале. По данным правоохранителей, мужчина заколол зверя, потому что его подвыпившая подруга хотела попробовать собачатину. Инцидент произошел днем 21 ноября 2018 года. Труп животного нашли дети, которые обратились к зоозащитникам. Те обратились в полицию. Суд пара дожидается с подпиской о невыезде.

Видео недели: пенсионерка выживает в своем доме без электричества и тепла

Больше двух недель пенсионерка из Екатеринбурга борется за выживание в своем собственном доме. Женщине отключили газ и электричество за долги. Пенсионерке приходится спать в верхней одежде под несколькими одеялами, теплыми вещами в обнимку со своими домашними питомцами. Ирина Банных рассказала съемочной группе «Нового Дня», что не платила полгода из-за того, что её внуки воровали у нее пенсию. Поставщики ресурсов заявили, что женщина является злостной неплательщицей с 2017 года. Как будет выживать Ирина Банных в условиях надвигающихся морозов – непонятно.

Пенсионерка выживает без тепла, газа и электричества

Фото недели: в жилом доме разобрали крышу накануне 30-градусных морозов

Еще одна коммунальная тема – в Екатеринбурге жители дома на улице Бебеля, 174 сообщили, что накануне сильных морозов и снегопада в доме разобрали крышу для проведения капремонта. На чердаке расположены трубы отопления. Горожане считают, что коммунальной аварии не избежать. В управляющей компании и фонде капремонта угрозы разморозки здания не видят.

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