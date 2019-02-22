В мэрии скрывают новую начальницу комитета по экологии

Еще на прошлой неделе стало известно о том, что после года анархии в комитете по экологии администрации Екатеринбурга наконец-то появится руководитель. На смену Егору Свалову, который ушел на пост заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области, должна прийти Екатерина Мурзина, до того работавшая заместителем начальника экспертного управления экспертно-аналитического департамента администрации губернатора региона.

Мурзина, напоминает «Новый День», была заявлена одним из спикеров «Деловой пятницы», посвященной мусорной реформе. Однако на мероприятии она не появилась, позицию администрации Екатеринбурга фактически никто не представлял. В мэрии агентству пояснили, что официального назначения Мурзиной еще не произошло, когда будут подписаны документы, не раскрывается. Напомним, на прошлой неделе говорилось, что чиновница должна приступить к работе как раз в эти дни.

Отметим, что комитет по экологии Екатеринбурга ‒ ключевое подразделение мэрии по работе с мусорной реформой. Например, именно этот отдел должен был составить схему всех имеющихся в городе контейнерных площадок по сбору мусора.

Екатеринбург, Елена Сычева

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