Чиновники раскрыли доходы, «страна обкакалась» и дьявольский СНИЛС – итоги недели по версии «Нового Дня» (ФОТО, ВИДЕО)

РИА «Новый День» по традиции подводит итоги уходящей недели. Она оказалась богатой прежде всего на громкие и скандальные заявления: от депутата, спортсмена и музыканта. Чиновники показали, сколько они заработали и каким имуществом владеют. А уральская погода напомнила о своем непредсказуемом характере – после солнечных дней пришла метель.

Тема недели: власть отчитывается о доходах

Вслед за федеральным правительством публиковать декларации начали чиновники на местах. Самым высокооплачиваемым членом правительства Свердловской области стал первый вице-губернатор Алексей Орлов – 9,6 млн рублей, его супруга добавила в семейный бюджет 2,3 млн рублей. А самая богатая семья – у и.о. главы мингосимущества Сергея Зырянова, в основном за счет жены. Супруги чиновников по традиции зарабатывают больше во многих семьях политиков.

У большинства членов правительства годовой доход колеблется в диапазоне от 2,5 млн рублей до 5 млн. Из общей картины выбивается только новичок Олег Чемезов, проведший прошлый год в кресле депутата Тюменской областной думы: официально он заработал за год всего 111 тысяч рублей.

Доходы раскрыли и некоторые представители местной власти. Как оказалось, несовершеннолетний сын главы Серовского городского округа Василия Сизикова заработал почти полмиллиона рублей.

Депутаты заксобрания пока не обнародовали данные, обычно они это делают в августе. Но после прошлогодних историй с претензиями прокуратуры к декларациям парламентарии всерьез забеспокоились. И на время обсуждения доходов в заксо отключили трансляцию заседания.

Заявление недели: страна обкакалась

Депутат гордумы Екатеринбурга Елена Дерягина, известная по предложению отменить школьные обеды, продолжает жечь глаголом. И снова – на тему питания детей. На встрече с председателем комитета по законодательству Госдумы РФ Павлом Крашенинниковым она потребовала принять в стране отдельный закон о здоровом и социальном питании, который заменил бы существующий ФЗ-44. «Хватит травить детей. У нас вся страна уже обкакалась от продуктов, которые идут в школы», – выразилась народная избранница.

No comments недели: дьявольский СНИЛС и «во всем виноваты геи»

Уходящая неделя, как уже говорилось выдалась богатой на громкие высказывания. Некоторые из них в дополнительных комментариях не нуждаются.

Нападающий питерского СКА, легендарный российский хоккеист Павел Дацюк обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить закон о СНИЛС. «Мотивация любого русского православного человека – беспокоиться за будущее своих детей и близких», – начал хоккеист. Почему его так беспокоит СНИЛС и как это связано с глобальным электронным лагерем сатаны – читайте по ссылке.

Уральский бард Александр Новиков, оценил причины пожара в Нотр-Дам де Пари. «Горит Нотр-Дам де Пари – достояние всего человечества… Радикальная толерантность, доведенная до абсурда и идиотизма, однополые браки, издевательства над христианскими заповедями и чувствами истинно верующих… Не за это ли налетело пламя чудовищного пожара и явилось миру заревом над погибающим в нем Нотр-Дам де Пари? Не всполохи ли это пламени Содома и Гоморры? Не знак ли это?» – написал исполнитель блатной музыки.

ЧП недели: сгоревшая девушка

В Санкт-Петербурге во время пожара в общежитии пострадала студентка – екатеринбурженка Евгения Руденко. Она выпрыгнула из окна, с четвертого этажа, пытаясь спастись. Девушка впала в кому. «Новый День» пообщался с ее родителями – они уверены, что в здании не сработала пожарная сигнализация, а руководство общежития хочет скрыть причины случившегося.

В среду девушка скончалась. А после в СМИ появились скриншоты ее переписки с подругой. В переписке говорится, что Евгения могла устроить поджог сама: «Я не знаю, останутся ли улики, но поджог совершила я».

Интервью недели: «Граждане радуются: вот, посадили кого-то. Только это не борьба с коррупцией»

В Екатеринбурге с лекцией выступила основатель «Трансперенси Интернешнл – Россия» Елена Панфилова. «Новый День» пообщался с экспертом по борьбе с коррупцией. Как чиновники воспринимают спичи антикоррупционеров, почему громкие посадки не всегда хорошо, но очень радостно, и помешает ли закон об оскорблении власти расследованиям, читайте в интервью с Еленой Панфиловой.

На публичной лекции она рассказала об особенностях коррупции в России и о том, есть ли шансы у страны искоренить это явление. Мы публиковали основные тезисы ее выступления.

Фото недели: раритетные авто

На площади 1905 года прошли заезды ретроавтомобилей, которые были выпущены в 20-х годах прошлого столетия. В мероприятии приняли участие винтажные иномарки Ford Model A, Packard 443 и Delage DMN. Машины передвигались по пустой парковке возле памятника Ленину.

Видео недели: апрельская вьюга

В Екатеринбург на этой неделе пришло резкое похолодание, а вместе с ним мокрый снег и метель. В городе, где уже сошел зимний покров, на улицах вновь образовались сугробы. Мы сняли на видео апрельскую метель.

Апрельская метель

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 20.04.19

Компания парней в Екатеринбурге ночью устроила драку со стрельбой. / На проспекте Космонавтов в ДТП погибли два человека. / Алчность, менталитет, законодательные дыры. Лекция основателя «Трансперенси Интернешнл – Россия» Елены Панфиловой об особенностях национальной коррупции. Читать дальше

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