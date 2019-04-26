Под площадью 1905 года разрешили рыть метро и строить парковки (КАРТА)

Управление госохраны объектов культурного наследия разрешило строить объекты транспортной инфраструктуры под площадью 1905 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», утверждены новые правила использования территории площади – теперь под ней можно строить туннели метрополитена, подземные парковки, пешеходные переходы. При этом надземное строительство на площади по-прежнему запрещено.

Напомним, в планы городских и областных властей входит не только построить вторую линию метро к 300-летию Екатеринбурга, но и на четыре станции продлить существующую. Продление существующей ветки метрополитена на две станции на север и две станции на юг и проектирование и строительство второй линии от станции «Металлургическая» (на ВИЗе) до станции «Каменные Палатки» (восемь станций) оценивается в 76,3 млрд рублей. Соотношение долей в структуре финансирования авторы проекта видят следующим образом: федеральный бюджет – 74,5 млрд рублей (14,5 млрд – в 2020 году и по 20 млрд – в 2021-2023 гг.), бюджеты Свердловской области и города Екатеринбурга – по 900 млн рублей (по 250 млн рублей в 2019 году и по 650 млн в 2020 году). Привлечение внебюджетных средств не планируется.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 26.04.19

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