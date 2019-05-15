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Четверг, 16 мая 2019, 15:53 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге начались аресты участников протестов в сквере у драмтеатра

Сегодня Верх-Исетский райсуд арестовал на пять суток участника несанкционированной акции протеста у драмтеатра Сергея Тимофеева и на семь – Леонида Яковлева.

Обоих судили по ст. 20.2 КоАП «Нарушение общественного порядка», сообщил журналистам правозащитник Никита Томилов. Это первый арест участника акций протеста против строительства храма на месте сквера. Судья – Ирина Майорова, она известна по прошлогоднему процессу о неполных декларациях доходов у депутатов заксобрания.

Основателя интернет-сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга» Анну Балтину отпустили из отделения полиции под обязательство о явке. На нее составлен протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП «Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия». Анна сообщила в соцсети, что суд над ней состоится после 23 мая. Как сообщают в телеграм-каналах правозащитники, в Верх-Исетском суде ждут приговора еще около 20 участников протестных акций.

Екатеринбург, служба информации

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