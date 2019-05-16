Официально: в третий день протеста в Екатеринбурге задержали 70 человек

В Свердловском главке МВД прокомментировали работу полиции в сквере у театра драмы. Полицейские за прошлые сутки задержали 70 человек, трое из них несовершеннолетние. На акции работали 304 сотрудника полиции и Росгвардии.

«По состоянию на 08:30 16.05.2019 года в отношении 98 граждан составлено 102 протокола. В связи с тем, что в социальных сетях по-прежнему имеют место быть призывы к продолжению протестной акции и к иным нарушениям действующего законодательства, ГУ МВД России по Свердловской области призывает граждан не поддаваться на провокации и не принимать участие в незаконных мероприятиях. Каждому противоправному факту будет дана правовая оценка», – прокомментировал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня в Сочи, говоря о задержаниях участников стихийных протестных акций в сквере, пресс-атташе президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобный сценарий «всегда оправдан, когда речь идет о провокациях». «Насколько нам известно, там идет разъяснительная работа, продолжается диалог с теми, кто хочет этот диалог вести. Будем надеяться, что этот диалог продолжится и в результате диалога будут даны все необходимые разъяснения», – цитирует Дмитрия Пескова ТАСС.

Екатеринбург, служба информации

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