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Пятница, 17 мая 2019, 15:30 мск

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Под арестом оказались 33 участника акций в сквере у драмы

В Верх-Исетском суде сегодня продолжилось рассмотрение дел активистов, задержанных на акциях в сквере у театра драмы. Под арест отправили трех человек.

Как рассказала корреспонденту РИА «Новый День» помощник судьи Ольга Тафф, сегодня были рассмотрены четыре протокола. Илья Ефимов и Игорь Тунегов получили по 5 суток ареста по статье 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». В отношении Тагира Жигалова рассматривались два протокола – по 19.3, ч. 1 «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» и 20.1 ч. 1 «Мелкое хулиганство». Ему тоже дали 5 суток.

Вчера в суде вынесли шесть решений об аресте активистов, сутками ранее – 21 арест. Накануне в ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что на 16.05.2019 года в отношении 98 граждан составлено 102 протокола. Последняя акция, напомним, прошла мирно. По данным агентства, задержан был только один человек – он был сильно пьян.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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