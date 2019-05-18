Молодогвардейцы ЕР отказались «влиять» на молодежь, которая протестует в сквере

Тема противостояния екатеринбуржцев строительству храма на месте сквера у театра драмы не обошла стороной праймериз «Единой России» (они проводятся в связи с довыборами депутата Госдумы по Серовскому округу).

Сегодня в заключительном раунде партийных дебатов встретились представители «Молодой Гвардии» Артем Николаев и Станислав Масоров и директор некоего «Фонда содействия президенту в борьбе с коррупцией» Георгий Соболев. Во время дискуссии последний поинтересовался у молодых оппонентов, как они собираются влиять на молодежь, которая протестует в сквере.

Станислав Масоров, которому был адресован вопрос, заявил, что лично он не собирается ни на кого влиять. «Это позиция тех людей, которые там находятся. У каждого человека есть своя точка зрения, и он вправе ее высказывать. Поэтому не думаю, что нужно влияние оказывать и переубеждать людей. Опять же, молодые люди, которые в том числе приходят в сквер, они активные, потому так часто и оказываются в объективе телекамер. Они не боятся высказывать свою точку зрения по любому поводу, всегда готовы что-то менять и работать на будущее. Поэтому молодые люди и должны представлять большую часть в Госдуме и в органах власти. Я думаю, это будет лучше для общества», – отметил молодогвардеец, занимающий пост председателя молодежного парламента Свердловской области.

Артем Николаев поддержал идею о том, что молодежь должна активнее привлекаться к реализации больших проектов – таких, как «Пятилетка развития» области.

Напомним, праймериз «Единой России» состоятся 26 мая. В Свердловской области партия определит кандидата для участия в дополнительных выборах депутата Госдумы по Серовскому округу. Место в парламенте стало вакантным после перехода Сергея Бидонько в правительство области.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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