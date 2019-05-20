Илья Захаров: референдум состоится, если придет 50% граждан, а это маловероятно

Председатель горизбиркома Екатеринбурга Илья Захаров на встрече депутатов ЕГД с депутатами Госдумы заявил, что против проведения общегородского референдума по вопросу места строительства храма святой Екатерины есть ряд аргументов, прежде всего – явка. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новый День» с места событий.

«Референдум, он состоится, если 50% населения придет. Что маловероятно, с учетом явки, – заявил Илья Захаров. – Если референдум будет признан несостоявшимся, то второй раз по этой теме он будет проводиться только через два года. Опрос с этой точки зрения проще».

Напомним, опрос может быть инициирован и назначен городской думой. «Результаты опроса носят рекомендательный характер. Но сколько я помню, власть ни разу не пошла против мнения населения. Я бы предложил опрос 250-300 тысяч горожан, исходя из явки на выборах», – продолжил Захаров.

Напомним, в субботу на встрече мэра Александра Высокинского с горожанами последние взяли с него обязательство сообщить гордуме, что граждане требуют именно референдума, так как его результаты обязательны к исполнению. Но буквально через час после этого стало известно, что губернатор предложил провести среди горожан опрос с выбором места строительства храма из нескольких площадок. Так что вопрос – опрос или референдум – пока снова подвис в воздухе.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Евгения Вирачева

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