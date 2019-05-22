Баринов: градостроительная политика в Екатеринбурге агрессивна по отношению к общественным пространствам

Глава федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, комментируя ситуацию в Екатеринбурге вокруг сквера и строительства в нем храма святой Екатерины, подчеркнул, что конфликт – не межконфессиональный.

«Градостроительная политика в Екатеринбурге велась слишком агрессивно с точки зрения общественных пространств. Надо сейчас исправить этот недостаток. С одной стороны, восстановить историческую справедливость с точки зрения восстановления храма. А с другой стороны, обязательно при обсуждении строительства любого культового учреждения, очень внимательно подходить к мнению граждан, жителей. Тогда подобных инцидентов не будет в принципе», – сказал он.

Напомним, ранее ситуацию прокомментировал замглавы администрации президента России по делам национальностей Магомедсалам Магомедов, сказав, что решение по выбору площадки было принято недостаточно взвешенно. «Надо было изучить настроения людей. Решения власти должны быть направлены на то, чтобы улучшить жизнь людей. Это благое намерение – построить храм. Может быть, надо было более тщательно выбрать место, чтобы не ущемить ничьи интересы. Власти приняли правильное решение. На сегодня конфликт исчерпан», – подчеркнул он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 22.05.19

Администрация президента: конфликт в Екатеринбурге исчерпан. / Клещи покусали почти 11 тысяч свердловчан. / «Уральские авиалинии» объявили скидки на международные рейсы из Екатеринбурга. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»