В мэрии посоветовали главе ФАН Баринову пореже смотреть телевизор в ответ на слова про агрессивную градостроительную политику

Представители администрации Екатеринбурга прокомментировали слова главы Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова, который на этой неделе на совещании в уральском полпредстве сказал, что «градостроительная политика в Екатеринбурге ведется слишком агрессивно с точки зрения общественных пространств».

Главный архитектор Андрей Молоков, выступая сегодня на «Деловой пятнице» назвал это заявление голословным. «Если б были какие-то примеры, что ведется какая-то политика по сносу... Я даже комментировать это не могу», – сказал он, проигнорировав ремарку другого участника круглого стола о ситуации вокруг строительства храма святой Екатерины в сквере у драмтеатра.

«Есть программа по комфортной городской среде, есть совет по развитию рекреационных и общественных пространств. Все проекты, которые с февраля этого года, проходят через этот совет. В совете участвуют как представители администрации, как представители проектного сообщества, так и общественники, – порядка 25 человек. Идет бурное профессиональное обсуждение. Все участники совета за неделю получают материалы, знакомятся, выносят свои мнения на совет. Так что есть профессиональное обсуждение», – сказал он.

В свою очередь заместитель председателя комитета по благоустройству администрации Екатеринбурга назвал слова Баринова «красивыми высказываниями, основанными на просмотре телепередач». «Верх-Исетский район – благоустройство территории в границах Викулова – Заводская, 90 деревьев и 189 кустарников. Каждый район небольшую зону озеленяет и благоустраивает. ЖД район – зона отдыха на Пехотинцев, 11, деревьев – 35, кустарников – 80. Кировский район – благоустройство сквера первых строителей МЖК, посадка деревьев – 78, кустарников – 112. Ленинский – сквер по Ясной от Дружбы до Ануфриева, посадка деревьев – 476, посадка кустарников – 14. Октябрьский – сквер на площади Обороны – 11 деревьев, 793 кустарника. Орджоникидзевский район – сквер по улице Орджоникидзе, 56 деревьев, 102 кустарника. Чкаловский – бульвар Грибоедова, посадка 88 деревьев и 148 кустарников. Газоны и цветники не буду перечислять. Поэтому утверждать, что в Екатеринбурге ведется агрессивная в отношении зеленых зон градостроительная политика – несколько конъюнктурные высказывания, которые были вызваны просмотром телепередач. А если подходить к работе, то ни один город не убивает свою зеленую зону. Это зоны отдыха, это наши легкие, мы сами горожане, мы живем в этом городе», – заявил он.

Напомним, Игорь Баринов – долгое время жил в Екатеринбурге, был депутатом Госдумы РФ четвертого, пятого и шестого созывов от Свердловской области, также был руководителем межрегионального координационного совета «Единой России» по УрФО.

Екатеринбург, Елена Сычева

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