российское информационное агентство 18+

Онлайн-кассы. Что выбрать и как подключить

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 23 мая 2019, 10:48 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Горожане прислали в мэрию почти 6 тысяч предложений по месту для храма святой Екатерины

Мэрия продолжает сбор заявок от жителей города об оптимальной, по мнению екатеринбуржцев, площадке для строительства храма святой Екатерины. По итогам двух дней сбора поступило 5950 обращений. Предложения можно отправлять через электронную приемную на официальном портале Екатеринбурга еще в течение недели.

В пресс-службе администрации города напомнили, что всем желающим высказаться необходимо будет указать свои ФИО, телефон и электронную почту для обратной связи. «Обращения необходимо отправлять с пометкой «Предложения по площадке для строительства храма Святой Екатерины». По результатам сбора заявок состоится рейтинговое голосование, на котором жители смогут проголосовать за площадку для строительства нового храма», – добавили в ратуше.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 23.05.19

Только 17% горожан верят в компромисс по скверу и храму. Итоги опроса РИА «Новый День». / Чешская делегация посетила Екатеринбург и вспомнила события Гражданской войны. / В уральском поселке пятеро подростков пострадали после взрыва газового баллона (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / Храм-на-драме

Православные пришли в мэрию требовать строительства храма в сквере (Онлайн-трансляция, ФОТО)

Только 17% горожан верят в компромисс по скверу и храму. Итоги опроса РИА «Новый День»

Сквер: слова и музыка протеста (ВИДЕО)

Куйвашев: площадка в сквере у драмы будет исключена из списка под строительство храма

ВЦИОМ: против строительства храма в сквере выступают 74% екатеринбуржцев

Администрация президента: конфликт в Екатеринбурге исчерпан

Цуканов: в Екатеринбурге протестовали не против храма, а за сквер

В полпредстве УрФО акции в защиту сквера увязали с экстремистами и «деструктивными политическими силами»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Недвижимость, Общество, Россия, Экономика, Храм-на-драме,

Новости партнеров