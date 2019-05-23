Горожане прислали в мэрию почти 6 тысяч предложений по месту для храма святой Екатерины

Мэрия продолжает сбор заявок от жителей города об оптимальной, по мнению екатеринбуржцев, площадке для строительства храма святой Екатерины. По итогам двух дней сбора поступило 5950 обращений. Предложения можно отправлять через электронную приемную на официальном портале Екатеринбурга еще в течение недели.

В пресс-службе администрации города напомнили, что всем желающим высказаться необходимо будет указать свои ФИО, телефон и электронную почту для обратной связи. «Обращения необходимо отправлять с пометкой «Предложения по площадке для строительства храма Святой Екатерины». По результатам сбора заявок состоится рейтинговое голосование, на котором жители смогут проголосовать за площадку для строительства нового храма», – добавили в ратуше.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 23.05.19

Только 17% горожан верят в компромисс по скверу и храму. Итоги опроса РИА «Новый День». / Чешская делегация посетила Екатеринбург и вспомнила события Гражданской войны. / В уральском поселке пятеро подростков пострадали после взрыва газового баллона (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»